Güce Kaymakamı Orhan'dan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi
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Güce Kaymakamı Orhan'dan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi

Güce Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Güce Kaymakamı Orhan'dan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi
04.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:48

Güce Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına başarı belgesi verdi.

Orhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personeli başarı belgesi, gönüllü olarak hizmet veren vatandaşları ise teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakamlık binasında belgeleri takdim eden Orhan, ilçe genelinde salgının yayılmasını engellemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Orhan, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarının hiçbir aksaklığa mahal vermeden 24 saat esasıyla görev yaparak, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başta gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının temini olmak üzere muhtelif ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza hizmet verildi. Koronavirüs salgınının önlenmesi sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek gayesiyle gecelerini gündüzlerine katarak milletimiz için canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız, muhtarlarımız, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, polislerimiz, jandarma teşkilatımızın mensupları, daire müdürlerimiz ve bu mücadelede emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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