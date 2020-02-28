Güce Devlet Hastanesi Başhekimliğine Durmuş Balta atandı

28.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:22

Güce Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Durmuş Balta görevine başladı.

Balta, kendisini ziyaret eden gazetecilere, ilçe halkı ile çalışan personele en iyi ortamın ve şartların sunulması noktasında gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Güce'de yaşayan insanların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Balta, halka sorumlu oldukları sağlık alandaki en iyi hizmetini sunmaya gayret edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA