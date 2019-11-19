Güce'de öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

19.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:24

Güce'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulunuldu.

Kuluncak Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören 90 öğrenciye İstanbul Küçükçekmece Giresunlular Derneği tarafından kıyafet yardımı yapıldı.

Kıyafetler öğrencilere Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve Dernek Başkanı Yalçın Kaya Böber tarafından teslim edildi.

Dernek Başkanı Böber, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerindeki tebessümün maddi olarak değerinin biçilemeyeceğine işaret ederek, eğitime katkı konusunda bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al da derneğin eğitim ve öğretime karşı duyarlılığının örnek bir davranış olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA