Güce'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

18.10.2019 16:19

Güce ilçesinde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Mahalle ve köy muhtarlarının katılımıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gürağaç Köyü Muhtarı Mehmet Bal, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştığını belirten Bal, şunları aktardı:

"Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir."

Daha sonra İlçe Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan makamda muhtarlar bir araya geldi.

Muhtarlar Günü'nü kutlayan Orhan, muhtarların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA