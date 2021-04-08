Güçbirliğinden Çağrı; "Bodrum Artık Çilenin Değil, Huzurun Kenti Olmalı"

Bodrum, artık yerel yönetimlerin plansız programsız yönetim hatalarının çilekeş yaşamını hak etmiyor.

Bodrum Güç Birliği Derneği olarak, Bodrum Yarımadamızın kanayan yarısı olan ve yıllardır bitmeyen altyapı-üstyapı çalışmalarından dolayı Bodrum'da yaşayan vatandaşların, turistlerin, turizmcilerin ve esnafın mağduriyetlerini göz önüne alarak, yarımadanın bu kronikleşmiş sorunlarının çözümleri için yetkilileri acil göreve davet ediyoruz.

Yarımadamızın her bölgesinde yıllardır kronikleşen ve bir türlü çözülemeyen onlarca problem var. Her seçim zamanı başkan adayı bu sorunları çözmeyi vaat ederek, başkanlık koltuğuna oturuyor. Ancak seçim bittikten sonra bu vaatler unutuluyor ve sorunlar büyümeye devam ediyor. Seçilen başkanların 'Muğla Büyükşehir Belediyesi başka partiden bize o sebeple destek olmuyorlar' gibi bir söylemde bulunma hakları da yok. Çünkü yıllardır hem Muğla Büyükşehir Belediyesi hem de Bodrum Belediyesi aynı parti tarafından yönetiliyor. Ancak sorunlar hala çözüm bekliyor.

Bodrum Yarımadası genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı ve su şebekesi kazıları, Aydem tarafından elektrik alt yapısı, Telekom tarafından telefon ve internet alt yapı çalışmaları plansız ve koordinesiz bir şekilde tüm yavaşlığı ile devam ediyor. Tüm bu çalışmalar bir de başlangıcı ve bitişi bir takvime bağlı olmaksızın yapılınca, yarımadanın genelinde bir karmaşaya sebep olmaya başladığı gibi halkın yaşamını da olumsuz yönde etkiliyor. Üstüne üstlük hiçbir emniyet tedbiri alınmadan devam eden bu çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal kaybına bile sebep olmaya başladı.

Örneğin Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan ve "Bodrum'a 322 milyon liralık altyapı yatırımı" başlıklı haberlerle basında yer alan Akyarlar-Turgutreis -Gümüşlük hattını içine alan 165km'lik kanalizasyon çalışması ise çözüm değil adeta çözümsüzlük olarak kaldı. Vatandaş ve sokaktaki insanlar artık isyan ediyor. Halk sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Bodrum Kos Adasına yakın olduğu için Bodrum'u Yunan olarak mı görüyorsunuz? Biz bu zulmü hak etmedik' paylaşımları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e gönderme yapıyorlar. Ancak dikkate alınıyorlar mı? Bu soru işareti…

Yapılan çalışmalarda sonucunda caddeler, sokaklar çukur içinde, toz içinde. Oluşan çukurlar günü kurtarmaya yönelik yama ile geçiştirilmeye çalışılıyor, ama onlar da çöküyor. Asfalt dökülecek yerlere beton döküyorlar, bu betonlar belirli bir süre sonra araçların lastiklerini adeta bıçak gibi keserek, patlatıyor. Pandemi döneminde birçok esnaf hayatlarına devam edebilmek için paket servisine geçti. Ancak ailelerini geçindirebilmek için paket servisinde çalışan motosikletli kuryelerimiz, hiçbir güvenlik önlemi olmayan çukurlara veya köstebek yuvası gibi olan yollar da yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar yapıyorlar. Bunlar sadece kronikleşerek, bir türlü çözülemeyen sorunların neden olduğu sebeplerden sadece bir kaçıdır.

Yukarıda saydığımız bütün kronikleşen sorunların üstüne geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, yarımadamıza doğal gaz geleceğinin müjdesini verdi. Evet, eğer gerçekleşirse güzel bir proje. Ancak vatandaşlarımız tarafından, "Yarımadamız genelinde bu projeyle ilgili yapılan bir fizibilite çalışması var mıdır? Yıllarca çözülemeyen alt yapı ve su şebekesi kazıları bitmemişken, bir de Bodrum halkı yıllarca doğal gaz hattı kazılarına mı maruz kalacak?" gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı bile.

Her seçim sonucunda koltuğa oturan siyasilerimiz Bodrum için "Dünyanın turizm kenti" tarzı söylemlerde bulunuyor. Dünyanın turizm kentinde 2021 yılında tablo bu olmamalı. Bu tablo cennet Bodrum'a yakışmıyor.

Bodrum Güçbirliği Derneği olarak tüm yetkililere ve siyasilere çağrımız, Bodrum'u siyaset üstü bir yönetim anlayışıyla yönetiniz. Bodrum ülkemizin turizm, tarih ve kültür mirasıdır. Hiçbir ayrım yapmadan, siyasi parti gözetmeden, kurum ve kuruşlar ile birlikte el ele vererek, Bodrum Yarımadamızı vatandaşlarımızın, turistlerin ve ülkemizin tüm fertlerinin huzur içinde yaşayacağı, tatillerini ve ticaretlerini yapabileceği bir kent haline gelmesi için çalışmaya davet ediyoruz. Çünkü hepimizin ortak paydası Bodrum ve Bodrumumuz için çalışıyoruz. Dernek olarak kurumlara naçizane teklifimiz, lütfen koordineli çalışalım. Ne zamanımızı ne de paramızı çöpe atmayalım. Bu şehir hepimizin ve hepimiz de bu şehirde yaşıyoruz. Çünkü başka bir Bodrum yok..!

Kaynak: Bültenler