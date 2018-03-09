Güç Arayanlara Özel 5 Telefon

Android'li telefonlar, en üst seviye cihazlardan sadece işlev gören cihazlara geniş bir yelpazeye yayılıyor. Arasından seçim yapabileceğiniz model ve marka sayısı, son derece geniş. Peki Android'li telefonda aradığınız tek şey güç ise hangi telefonu satın almalısınız?

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En güçlü telefon konusunda da seçenekleriniz geniş. İşte piyasadaki kuvvetli telefonlardan bazıları ve bu kuvvetin kaynağı.

İşlem ve Çoklu Görev Gücü: Samsung Galaxy Note 8



Samsung Galaxy Note 8'in abartısız küçük bir bilgisayar olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Telefonu Samsung Dex ile bağlayarak onu küçük bir PC'ye dönüştürebiliyorsunuz. Kalemi, bol miktardaki RAM'i ve yüksek işlem gücüyle Galaxy Note 8, çok güçlü bir telefon. Samsung'un Galaxy Note 8'de çekingen davrandığı tek yer ise pil. Bunun nedeni ise tahmin ettiğiniz üzere Galaxy Note 7'nin patlayan pili.

İLGİLİ HABER Google, oraya da girdiOyun ve Medya Görüntüleme: Razer Phone



Razer Phone'un 120Hz'lik UltraMotion ekranı, en çok ilgi çeken yanlarından bir tanesi olmuştu. Ancak telefonun Netflix HDR ve 5.1 sarmal ses desteği gibi başka önemli yetenekleri de var. 8GB'lık RAM'i ve etkileyici işlemcisiyle Razer Phone, oyunlar için çok iyi bir performans sunuyor. Ses, ekran ve tazeleme oranı ise telefonun öne çıkmasını sağlıyor.

Saf İşlem Gücü: OnePlus 5



OnePlus 5, Antutu'nun performans testlerine göre en yüksek performans puanını alan Android'li cihaz. OnePlus 5'ın puanını sadece iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçiyor. OnePlus 5, güçlü çift kamerası, güçlü pili ve hoş tasarımıyla diğer alanlarda da geride kalmıyor.

Pil Canavarı: Oppo R11 Plus



Üreticiler, telefonlar büyüdükçe ve güçlendikçe pil ömründen fedakarlıkta bulunmak zorunda kaldılar. Artık neredeyse hiçbir akıllı telefon, bir haftalık bir pil ömrü sunmuyor. Ancak pil ömrüne öncelik veren telefon üreticileri de var. Oppo R11 Plus, piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olduğu kadar, pil ömrüyle de öne çıkıyor. 4.000mAh'lik pile sahip cihaz, PCMark for Android'e göre 16 saatten uzun pil ömrüne sahip tek cihaz ve üstelik 5.000'in üzerinde puan elde ediyor. Üzücü olan ise telefonun sadece belirli ülkelerde satılması.

En İyi Hız Testi Performansı: Xiaomi mi 6



Hız testi uygulamaları işlemciyi az da olsa farklı yöntemlerle test ettikleri için farklı sonuçlar verebiliyorlar. Ancak bir telefon, önde gelen üç testte birden (Geekbench 4, Antutu ve PCMark) ilk 10'a girmeyi başardı: Xiaomi mi 6.

Sadece çoğu üst seviye telefondan hesaplı olmakla kalmayan Xiaomi mi 6, performans alanında en büyük isimlerle yarışıyor. 2017'nin yıldızı olan Snapdragon 835 işlemciyi kullanan ilk telefonlardan biri olan Xiaomi mi 6'nın tek dezavantajı, rakiplerinin karşısında çerçevesiz bir tasarıma yer vermemesi.