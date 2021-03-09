GÜBRETAŞ topraktan aldığı gücü geleceğe miras bırakıyor

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ), son olarak Hatay'da kurduğu hatıra ormanıyla bugüne kadar 25 bini aşkın fidanı toprakla buluşturdu.

GÜBRETAŞ'ın açıklamasına göre, şirket, tarımda verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra toplumsal fayda eksenli gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

Son 15 yılda eğitim ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerini etkin şekilde sürdüren GÜBRETAŞ, 2006'da başlatılan Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi, 2007'den hayata geçirilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteği gibi faaliyetlerini sürdürüyor.

Bugüne kadar 2008'de Konya'da ve 2014'te İstanbul-Şile'de hatıra ormanları oluşturan şirket, son olarak Hatay'da önemli bir adım attı.

Bölücü terör örgütü tarafından Hatay'da yakılarak zarar verilen alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatan GÜBRETAŞ, kuruluşunun 69. yıl dönümü anısına İskenderun'da 11 bin 111 fidanı toprakla buluşturdu. Bu ormanla birlikte toplamda 25 binden fazla ağacın yetişmesine katkı sağlanıyor.

"İskenderun'da tohumu atılan GÜBRETAŞ'ın dalları artık yurt dışına uzanıyor"

Açıklamada görüşleri yer alan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, merhum başbakanlardan Adnan Menderes döneminde kurulan GÜBRETAŞ'ın bu topraklara atılan ilk tohum olarak İskenderun'daki fabrikasıyla üretime başladığını anımsattı.

Aradan geçen 69 yılda şirketin yatırımlarıyla ülke genelinde kök salıp büyüyerek kocaman bir ağaca dönüştüğünü kaydeden Yumaklı, "GÜBRETAŞ, bugün gelinen nokta itibarıyla Türkiye genelinde 2 ildeki üretim tesisi, 4 laboratuvarı, 5 lojistik merkezi, 8 bölge müdürlüğü ve 2 bin 750 civarındaki satış noktasıyla ülkenin dört bir yanına dallarını uzatıp meyve vermeye devam etmektedir. Öyle ki ilk olarak İskenderun'a dikilen bu ağacın dalları, son yıllarda gerçekleştirdiği yurt dışı yatırımlar ve yaptığı ihracatla dünyaya da uzanmış durumdadır." değerlendirmesini yaptı.

Yumaklı, şirketin kuruluşundan beri topluma fayda sağlama misyonuyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Bu ülkenin topraklarından aldığı güçle yine bu topraklara değer katma yaklaşımıyla hareket eden GÜBRETAŞ, özellikle eğitim ve çevre odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir. Eğitim alanında yaptırdığımız okullar ve her yıl birçok ziraat fakültesi öğrencisi çiftçi çocuğunun yararlandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu, tarımda sürdürülebilirlik için 2006'dan beri yürüttüğümüz Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesi ve bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik için farklı faaliyetlerimizle bu topraklara değer katmaya devam ediyoruz."

"Diktiğimiz fidan sayısını 200 binlere çıkarmayı hedefliyoruz"

Yumaklı, şirketin gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmaya yönelik sosyal projeler de gerçekleştirdiğini belirterek, Konya ve Şile'de toprakla buluşturdukları 14 bin fidanın büyüyüp ağaca dönüştüğünü bildirdi.

İskenderun'daki GÜBRETAŞ Hatıran Ormanı'nda 11 bin 111 fidan daha diktiklerinin bilgisini veren Yumaklı, "Türkiye genelinde toprakla buluşturduğumuz toplam ağaç sayısını 25 binin üzerine çıkarmış oluyoruz. Bunu gelecek yıllarda 100-200 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Dikilen fidanlar, çocuklara miras kalacak. Bölgede 20 saat süren yangın 20 yılın birikimini götürdü, bu çok acı. Bundan ders çıkarmamız gerekir. Keşke yakılmasaydı da biz üstüne koymuş olsaydık, keşke yıkılmamış olsaydı da bir tuğla daha üzerine konulmuş olsaydı." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan