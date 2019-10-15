GÜBRETAŞ'tan ziraat fakültelerindeki çiftçi çocuklarına burs desteği

15.10.2019 11:48

Tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı ve ziraat mühendisliğini teşvik etmeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz burs veriyor.



GÜBRETAŞ açıklamasına göre, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tarım sektörünün geleceğine destek olan şirket, ziraat fakültelerinde eğitim gören başarılı çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu verecek.



Başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor. 2007 yılından beri lisans düzeyindeki öğrencilere verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nun kapsamı sektördeki akademik çabaların desteklenmesi amacıyla 2017'de genişletildi. Böylece ziraat fakültelerinde eğitim gören belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi de burstan yararlanmaya başladı.

Burs başvuruları devam ediyor



Açıklamaya göre, 2019-2020 öğrenim döneminde lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 325 TL, tezli yüksek lisans öğrencileri için 650 TL ve doktora öğrencileri için 975 TL olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular devam ediyor.



Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 31 Ekim'e kadar şirketin internet sayfası üzerinden burs başvurusu yapabilecek.

Öğrenim dönemi boyunca 9 ay ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu başvuru sonuçları 15 Kasım'da şirketin internet sitesinden açıklanacak.



"Birikimli gençler ülke tarımının geleceğine yön verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirket olarak sektörde değişimin yolunun eğitim ve bilinçlenmeden geçtiğine inandıklarını ifade ederek, "Bir yandan sektörde yıllardır ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veren tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları, arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri, model üretim alanları ve tarla günü etkinlikleri düzenleyerek tarımın her alanında bilginin gücünü destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yumaklı, Türkiye'de tarım sektörünün geleceğinde genç nüfusun önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ziraat fakültelerinde okuyup kendini tarım alanında yetiştiren, bu sektörü kalkındıracak ve ileriye taşıyacak gençler bizim için çok kıymetli. Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelere teşekkür ediyoruz. Bu çiftçilerimizden ihtiyaç sahibi olanları da bu burs yoluyla biz desteklemiş oluyoruz. İnanıyoruz ki bugünün GÜBRETAŞ bursiyerleri yarın ülke tarımımızın kilometre taşları olacaklar ve birikimleriyle tarımın geleceğine yön verecekler."

Öte yandan, GÜBRETAŞ'ın 2007'den bu yana ziraat fakültesi öğrencileri için geri ödemesiz olarak verdiği eğitim bursu tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi hedefliyor. Sektördeki bu öncü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şimdiye kadar Türkiye genelindeki 35 üniversitedeki 400'den fazla ziraat fakültesi öğrencisi GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan yararlandı.

Kaynak: AA