GÜBRETAŞ'tan, Söğüt Altın Madeni ruhsatının Gübretaş Maden Yatırımları'na devrine ilişkin açıklama
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GÜBRETAŞ'tan, Söğüt Altın Madeni ruhsatının Gübretaş Maden Yatırımları'na devrine ilişkin açıklama

24.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:27
GÜBRETAŞ'tan, Söğüt Altın Madeni ruhsatının Gübretaş Maden Yatırımları'na devrine ilişkin açıklama

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ), bugün yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden, Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'ye devredildiğini duyurdu.

Gübre Fabrikaları TAŞ (GÜBRETAŞ), bugün yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden, Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'ye devredildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatı kapsamında yapılmakta olan çalışmalar hakkında, muhtelif açıklamalar ile kamuoyu bilgilendirmeleri yapılmıştı. Bu süreçte maden yatırımları konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve şirketimizin yüzde 100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları AŞ bünyesinde, madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği özel bilgi ve deneyime uygun yapılanma çalışmaları da devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şirket açıklamasında, bugün yönetim kurulu toplantısında alınan karara istinaden, bahsi geçen 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'ye devredilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devir işlemi, bir defaya mahsus KDV hariç 36 milyon TL sabit ruhsat devir bedeli ve maden üretimi devam ettiği sürece yıllık bazda cirodan yüzde 3 oranında alınacak olan nispi ruhsat devir bedeli karşılığı olup, ilgili devir sözleşmesinin imzalanması konusunda idareye yetki verilmiştir. Bahsekonu yetki kapsamında bugün 'Maden Ruhsatı Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır. Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları AŞ tarafından maden yatırımına yönelik teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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