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GÜBRETAŞ'tan ilk yarıda 123 milyon TL net kar

GÜBRETAŞ'ın 30 Haziran itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı 123,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

GÜBRETAŞ'tan ilk yarıda 123 milyon TL net kar
20.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:30

GÜBRETAŞ'ın 30 Haziran itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı 123,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

GÜBRETAŞ, bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Yatırımlarının yanı sıra tarımda verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetleriyle sektördeki öncü rolünü başarıyla sürdüren GÜBRETAŞ, ilk çeyrekte olduğu gibi yılın ilk yarısı itibarıyla da operasyonel ve finansal yükselişini devam ettirdi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde çeşitli bileşimlerde 304 bin ton gübre üretimi gerçekleştiren GÜBRETAŞ, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 80 bin ton olan katı, sıvı ve toz gübre toplam satış miktarını ilk 6 ayda 1 milyon 129 bin tona yükseltti. Bunun sonucunda GÜBRETAŞ'ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2 milyar 683 milyon TL'ye ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye faaliyetlerinde satış miktarını yüzde 20 artıran GÜBRETAŞ, konsolide tablolarda ise brüt karda yüzde 25 ve FAVÖK'te yüzde 9'luk artış yakaladı.

Bu sonuçlarla brüt kar ve FAVÖK'te de artış sağlayan GÜBRETAŞ'ın 30 Haziran itibarıyla ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı ise 123,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, bu yıl tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de ana gündemi olan salgın sürecinin başından itibaren tarımsal üretimin devamlılığına dikkat çektiklerini ve buna kimyevi gübre girdisi yönüyle katkı sağlamak için büyük bir çaba göstererek faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini aktardı.

Yumaklı, salgına rağmen tarımsal üretimde ilkbahar sezonunun verimli şekilde tamamlandığını, iklim koşullarının da genelde olumlu etkisiyle tarım sektöründeki üreticilerin bu yıl verimli hasatlar yaparak Türkiye'nin gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Şirketin gösterdiği yüksek performansla yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte de ilk çeyrekteki başarılı sonuçlarımızı devam ettirdik. Böylece salgın nedeniyle alışılmışın dışında geçen 2020 yılının ilk 6 ayını operasyonel ve finansal yükselişle tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz. Bu zorlu dönemde GÜBRETAŞ'ın yakaladığı tempo, tarım sektöründeki emektar üreticilerimizin verimli ve kaliteli ürünler hasat etmesine katkı verirken, bunun sonucunda vatandaşlarımızın her çeşit gıdaya uygun koşullarda erişiminin devamlılığı sağlanmış oldu. Diğer yandan ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da memnun eden bir tablo ortaya koyduk. Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle sene başında belirlediğimiz yatırım hedeflerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yarımca tesislerinde başlattığımız liman genişletme projesi ve diğer altyapı yatırımları devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık."

"GÜBRETAŞ, yakaladığı bu tempoyu ikinci yarıda da sürdürecek"

İbrahim Yumaklı, 68 yıllık kurumsal tecrübesiyle GÜBRETAŞ'ın, yakaladığı bu tempoyu yılın ikinci yarısında da sürdüreceğini aktararak, 2020 sonu bütçe hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Yumaklı, "Küresel salgın sürecinde fedakarca bir gayretle bahçe ve tarlada üretime devam ederek bu topraklara emeğiyle değer katan çiftçilerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sonbahar ekim sezonunun tüm tarımsal üreticilerimiz için yılın ilk yarısı gibi verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz. Biz de GÜBRETAŞ olarak Türkiye genelindeki tüm çalışanlarımızla, virüse karşı gerekli tüm tedbirlere uyarak ülkemiz için çalışmaya ve tarım için değer üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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