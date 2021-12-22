Gübretaş'tan gübre fiyatı açıklaması
Gübretaş'tan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarının düşüşe geçmesi ve sektördeki diğer firmaların fiyatlarını indirmeleri ile birlikte piyasadaki gübre fiyatlarının, Gübretaş'ın uyguladığı fiyatlara yaklaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.
Gübretaş'tan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarının düşüşe geçmesi ve sektördeki diğer firmaların fiyatlarını indirmeleri ile birlikte piyasadaki gübre fiyatlarının, Gübretaş'ın uyguladığı fiyatlara yaklaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." denildi.
Gübretaş şirketi resmi Twitter hesabından düşüşe geçen gübre fiyatları ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, " Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin şirketi Gübretaş olarak, her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yararını gözetip, ürün bulunurluğunu ve uygun fiyat politikamızı sürdüreceğimizi yeniden teyit ediyor, döviz kurlarının düşüşe geçmesi ve sektördeki diğer firmaların fiyatlarını indirmeleri ile birlikte piyasadaki gübre fiyatlarının, Gübretaş'ın uyguladığı fiyatlara yaklaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakan Nebati: "Döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden Türk lirası vadeli hesaplara dönülmesi halinde Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu...
Bakan Nebati: "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü
AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri