Gübretaş'ın 60 milyon liralık yeni tesisi açıldı

26.09.2019 18:09

TÜRKİYE'nin ilk kimyevi gübre fabrikası Gübretaş, depolama kapasitesini yüzde 35 artıran ve 60 milyon liraya mal olan İskenderun'daki depolama ve lojistik tesis ile laboratuvarını düzenlenen törenle hizmete açtı.

Açılış törenine AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TKKMB) Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, TKKMB Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ile davetliler katıldı.

Gübretaş'ın 1954 yılında Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olarak kurulduğunu söyleyen Farika Genel Müdürü Yumaklı, "İskenderun Türkiye'nin tarımı için oldukça çok önemli bir bölge. Çünkü 1952 yılında rahmetli Adnan Menderes ilk bakanlar kurulu kararıyla İskenderun bölgesini gübre üretim bölgesi olarak ilan etmiş, Gübretaş kurulması için bakanlar kurulu kararı imzalanmış. 1954 yılında da tesis kurularak üretime başlamış. Gübretaş, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1,5 milyon ortağı ve bugün borsada hisselerimize sahip olan hissedarlarımızdan oluşuyor" dedi.

Gübretaş'ın 2000'li yıllarda atılımını ve gelişimini sürdürmesiyle Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük yatırımını gerçekleştirmiş şirket olduklarını belirten Yumaklı, "Yurt içinde de tesislerini üretim ve depolama kapasitelerini de geliştirmek üzere çalışmalarına devam etmekteyiz. Hali hazırda 3 yıldır yürüttüğümüz bilinçli tarım ile tarım üretimini verimli hale gelmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim misyonumuz 1952 yılından bu yana bu topraklara değer katmak. 11,5 ay gibi kısa bir sürede bu tesisi hazır hale getirdik. Yaklaşık 37 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. 110 bin ton kapalı alan kapasitesine sahip. 16 göz var şu anda mevcut iklim şartlarından etkilenmemek üzere teknoloji ona göre oluşturulmuş. Aynı zamanda konveyör ile gelen ürünler depolara gelmekte. Bu tesisin yatırım değeri 60 milyon liradır" diye konuştu.

TKKMB Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz da Tarım Kredi Kooperatifleri olarak rol model olabilmek için kendi yapılarını değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: DHA