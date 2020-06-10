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GÜBRETAŞ ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı

Mart ayı sonu itibariyle satış gelirlerinde önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 19'luk bir artış yakalayan GÜBRETAŞ, 1 milyar 732 milyon TL konsolide cirosu ile dönemsel bazda şirket rekoruna ulaştı.

GÜBRETAŞ ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı
10.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:11

Mart ayı sonu itibariyle satış gelirlerinde önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 19'luk bir artış yakalayan GÜBRETAŞ, 1 milyar 732 milyon TL konsolide cirosu ile dönemsel bazda şirket rekoruna ulaştı.

Salgın sürecinde ülkemizdeki tarımsal üretimin aksamadan sürdürülmesi amacıyla özellikle gübre tedariki noktasında tüm imkanlarını seferber ederek çiftçilere desteğini sürdüren GÜBRETAŞ, ilk çeyrekler bazında şirket tarihinin satış miktarı ve konsolide ciro rekorlarına ulaşarak tamamladı. Verilen bilgiye göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 FAVÖK artışı da sağlayan GÜBRETAŞ'ın 31 Mart itibariyle ana ortaklık payına düşen net karı ise 69,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörde önde gelen şirketlerden olan GÜBRETAŞ, operasyonel ve finansal başarılarla tamamladığı ilk çeyrek faaliyet sonuçları ile 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Borsa'da halka arz edilmiş ilk şirketler arasında yer alan şirket, bu yılın 3 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıkladı.

Açıklanan sonuçlarla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Müdür İbrahim Yumaklı, "Özellikle ülkemizde tarımsal üretim açısından kritik ilkbahar sezonunun başlangıcı olan mart ayında gündemimize giren koronavirüs salgınının getirdiği belirsizlik, yeni normale geçiş sürecinde halen global etkisini sürdürmektedir. Şirket olarak bu salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren hem şirket içinde, hem de saha çalışmalarımızın yanında tüm üretim ve lojistik noktalarımızda gerekli önlemleri alarak, eylem planımızı hızlıca hayata geçirdik. Sektördeki öncü rolümüzün verdiği sorumluluk anlayışıyla o hafta kamuoyuna, sürdürülebilir gıda erişimi için tarımda verimliliği artıran en önemli girdilerden olan gübrenin tedarikinde herhangi bir darboğaz yaşanmayacağının sözünü verdik" dedi.

Şirketin bu çabasının ilk çeyrek göstergelerine de olumlu şekilde yansıdığını belirten Yumaklı, "Tarımsal üretimdeki en hareketli dönemde çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü gübreyi temin için tüm operasyonel faaliyetlerimizi etkin şekilde sürdürerek, salgın başlangıcında verdiğimiz sözü yerine getirdik. İnanıyoruz ki bu yaz üretimde verimli hasatlar yapılarak, fedakar üreticilerimiz de zorlu günlerdeki gayretlerinin karşılığını fazlasıyla alırlar" ifadelerini kullandı.

Yurtiçi faaliyetler kapsamında şirketin geçen yılın ilk çeyreğine göre gübre üretimini yüzde 8 artışla tamamlandığına dikkat çeken Yumaklı, "Tarımsal üretimin önemine inandığımız için tüm imkanlarımızı seferber ederek çiftçilere desteğimizi sürdürdüğümüz bu zorlu dönemde rekor sonuçlar da elde ettik. İlk çeyrek bazında operasyonel yönden katı, sıvı, toz ürünler toplamında şirket tarihinin en yüksek satış sevkiyat miktarına ulaşırken; finansal yönden de ciro ve karlılıkta paydaşlarımızı memnun eden sonuçlar elde ettik. Bu kapsamda mart ayı sonu itibariyle satış gelirlerinde önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 19'luk bir artış yakalayan GÜBRETAŞ, 1 milyar 732 milyon TL konsolide cirosu ile de dönemsel bazda şirket rekoruna ulaştı. Aynı zamanda 2019 ilk çeyreğine oranla yüzde 13 FAVÖK artışı sağlayan şirketimizin konsolide net dönem karı 126 milyon TL olurken, ana ortaklık payına düşen net karımız ise 69,7 milyon TL olarak gerçekleşti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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