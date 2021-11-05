GÜBRETAŞ Eğitim Bursu sonuçları açıklandı

Türkiye'nin çeşitli illerindeki 41 farklı ziraat fakültesinden öğrencilerin başvuru yaptığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursunu almaya hak kazanan lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 70 yıllık kurumsal tecrübesiyle tarım sektöründe sosyal sorumluluk çalışmalarına öncülük eden GÜBRETAŞ, ailesi çiftçi olan ziraat fakültesi öğrencilere yönelik burs desteğini sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki 41 farklı ziraat fakültesinden öğrencilerin başvuru yaptığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursunu almaya hak kazanan lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin isimleri belli oldu.

Bursiyer adaylarının asil ve yedek listeleri ile ilgili evrak ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bilgiler GÜBRETAŞ'ın kurumsal web sitesinde yer alıyor. Asil listede yer alan öğrencilerin, 15 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar istenen evrakı tamamlaması bekleniyor.

Tarımın yarınlarına yatırım yapmak ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla GÜBRETAŞ, 2007 yılından bu yana ailesi çiftçilikle uğraşan başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine destek sağlıyor. GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan şimdiye kadar ziraat fakültelerinde eğitim gören yaklaşık 550 öğrenci faydalandı.

2017'den itibaren sektördeki akademik birikime katkı sağlamak amacıyla lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisinin de yararlandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu kapsamında, lisans öğrencilerine aylık 420 TL, tezli yüksek lisans öğrencilerine 840 TL ve doktora düzeyindeki öğrencilere ise 1.260 TL ödeme yapılıyor.

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