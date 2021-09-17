GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular başlıyor

GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlayacak.

GÜBRETAŞ açıklamasına göre, 70 yıla yaklaşan kurumsal tecrübesi ve sektörünün öncüsü olmanın verdiği sorumlulukla tüm çalışmalarında toplumsal faydayı ön planda tutan GÜBRETAŞ topraklara değer katmak için başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine eğitim bursu desteği sağlıyor.

Türkiye tarımının gelişmesi için son yıllarda hayata geçirilen bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırma faaliyetleri, Ar-Ge projeleri ve yenilikçi ürünler geliştirme stratejisi, tesis yatırımları gibi önemli adımların yanı sıra toplumsal sorumluluk çalışmaları da devam ediyor.

GÜBRETAŞ, tarımın geleceğine destek olmak ve sektördeki nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla 2007 yılında vermeye başladığı eğitim bursunun kapsamını 2017 yılında genişleterek sektördeki akademik çabaların desteklenmesi için tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de burs kapsamında değerlendirmeye başladı.

Ziraat alanında eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora 1. Sınıf öğrencilerinin başvurabildiği programda çiftçi çocuğu olma ön koşulu aranıyor.

GÜBRETAŞ Eğitim Bursunda; ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

2021-2022 öğrenim döneminde Lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 420 TL, Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için 840 TL ve Doktora öğrencileri için 1.260 TL olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular 4 Ekim'de başlayacak. Başvurular, GÜBRETAŞ kurumsal web sayfası üzerinden yapılabilecek. Şimdiye dek 650'ye yakın öğrencinin faydalandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursuna başvurular için son tarih ise 15 Ekim Cuma günü saat 17: 00 olacak. Başvuru sonuçları 5 Kasım Cuma günü GÜBRETAŞ'ın kurumsal web sitesinde ilan edilecek.

"Gençlerimizin yolunu tarımın geleceğine açıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Eğitim Bursu programını; ailesi tarımla uğraşan ve ziraat fakültesinde okuyup tarımın geleceğine ışık tutmayı hedefleyen gençlerimize yönelik gerçekleştiriyoruz. Toprakla bağ kurmuş ve bu bağı ziraat fakültesinden aldığı birikimle güçlendirmeyi amaçlayan gençlerimiz hem GÜBRETAŞ hem de ülkemiz için çok kıymetli. Bu bilinçle yürüttüğümüz GÜBRETAŞ Eğitim Bursu programı, gençlerimizin yolunu tarımın geleceğine açıyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin bilinçli tarım uygulamalarıyla gerçekleşebileceğini ve son yıllarda sık sık gündeme gelen gıda güvenliği sorununun da aşılması için ziraat eğitiminin önemli olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ziraat fakültesinde teorik ve pratik bilgi edinmiş GÜBRETAŞ bursiyerleri, uzun vadede iyi tarım uygulamalarıyla ülkemizde tarımsal ekonominin gelişmesine, bitkisel üretimde verim ve kalite artışı sağlanmasına ve tarımın sürdürülebilirliğine büyük katkılar sunacak. GÜBRETAŞ'ın ziraat fakültesi bursiyerlerinin, tarım sektörünün geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz. Bitki besleme alanında ziraat fakülteleriyle iş birliği içindeyiz.

Tarımda verim ve kalitenin artırılmasına yönelik bilimsel yöntemlerin araştırılıp geliştirilmesi için başarılı ziraat fakültesi öğrencilerinin desteklenmesi ve sahadaki çalışmaların parçası olmaları gerekiyor. Bu nedenle ziraat fakülteleri ile yakın bir işbirliği içindeyiz. Değerli akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerini, örnek projeler ve eğitimlerle çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Diğer yandan tarımın geleceği olarak gördüğümüz ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veriyoruz.

Gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında hem kendi ailelerine ve çevrelerine doğru tarım uygulamaları konusunda rehberlik ediyor, içlerinden bazıları sektörde bazıları da akademik olarak yürüttüğü çalışmalar ile tarıma katkı sağlıyor. Önceki yıllarda GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'ndan yararlanarak bugün bitki besleme alanında belli noktalara ulaşan gençlerimizi görmek, bize gurur ve umut veriyor. Evlatlarını tarım alanında okutarak bu sektörde bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin kullanan gençler yetiştiren çiftçi ailelere de teşekkür ediyoruz. Biz de gençlere sunduğumuz imkanlarla tarımın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."