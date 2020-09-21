GÜBRETAŞ BIST-30 endeksinde GÜBRETAŞ'ın Borsa İstanbul'da GUBRF koduyla işlem gören hisseleri, 1 Ekim 2020'den itibaren BIST-30 endeksinde yer alacak.

GÜBRETAŞ'ın Borsa İstanbul'da GUBRF koduyla işlem gören hisseleri, 1 Ekim 2020'den itibaren BIST-30 endeksinde yer alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bitki besleme sektöründeki şirketi olan GÜBRETAŞ'ın son yıllardaki operasyonel ve finansal başarısı, Borsa İstanbul'daki hisse performansına da yansıdı.

Bunun neticesinde GÜBRETAŞ, Borsa İstanbul'da işlem gören işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek 30 şirketin ortak performansının ölçümlenmesi amacıyla oluşturulan BIST-30 endeksine dahil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdür İbrahim Yumaklı, yıllardır geliştirdikleri verimlilik artırıcı ürünleri, örnek oluşturan hizmetleri ve önemli tesis yatırımlarıyla tarım sektöründe öncü rolünü sürdüren GÜBRETAŞ'ın aynı zamanda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) faaliyete başladığı 3 Ocak 1986'da borsada halka arz edilen ilk şirketler arasında yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yönümüzle tarım sektörünün yanı sıra finans sektörünün de önemli halkalarından biriyiz. Ana hissedarı Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri olan GÜBRETAŞ'ın hisselerinin yüzde 25'i borsada işlem görmektedir. Bu açıdan biz kendimizi yüzde 100 halkın şirketi olarak tanımlıyoruz. Şirketimizin operasyonel ve finansal başarılarının borsada işlem gören bu paylarımıza yansıması, finansal paydaşlarımız açısından memnuniyet verici. Devam eden yatırımlar tamamlandığında Türkiye'nin en büyük şirketleri arasındaki yerimizin daha da yükseleceğine inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız