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GÜBRETAŞ 123 milyon TL net dönem kârı açıkladı

GÜBRETAŞ, 30 Haziran itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karını 123 milyon TL olarak açıkladı.

GÜBRETAŞ 123 milyon TL net dönem kârı açıkladı
20.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:36

GÜBRETAŞ, 30 Haziran itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karını 123 milyon TL olarak açıkladı.

GÜBRETAŞ, bu yılın ilk 6 ayındaki faaliyetleriyle ilgili bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Yatırımlarının yanı sıra tarımda verimliliği artırmaya yönelik ürün ve hizmetleriyle sektördeki öncü rolünü başarıyla sürdüren GÜBRETAŞ, ilk çeyrekte olduğu gibi yılın ilk yarısı itibariyle de operasyonel ve finansal yükselişini devam ettirdi.

Açıklanan sonuçlara göre bu yıl Ocak-Haziran arasında çeşitli bileşimlerde 304 bin ton gübre üretimi gerçekleştiren GÜBRETAŞ, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 80 bin ton olan katı, sıvı ve toz gübre toplam satış miktarını ilk 6 ayda 1 milyon 129 bin tona yükseltti. Bunun sonucunda GÜBRETAŞ'ın Türkiye faaliyetlerinde toplam net satış tutarı 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, bağlı ortaklıklarının katkısıyla konsolide net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2 milyar 683 milyon TL'ye ulaştı.

Bu sonuçlarla brüt kar ve FAVÖK'te de artış sağlayan GÜBRETAŞ'ın 30 Haziran itibariyle ana ortaklık payına düşen konsolide net dönem karı ise 123,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bilanço hakkında bir değerlendirme yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Bu yıl tüm dünyayla birlikte ülkemizin de ana gündemi olan salgın sürecinin başından itibaren tarımsal üretimin devamlılığına dikkat çektik ve buna kimyevi gübre girdisi yönüyle katkı sağlamak için büyük bir çaba göstererek faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Salgına rağmen tarımsal üretimde ilkbahar sezonu verimli şekilde tamamlandı. İklim koşullarının da genelde olumlu etkisiyle tarım sektöründeki üreticiler bu yıl verimli hasatlar yaparak, Türkiye'nin gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlendiler" dedi.

Şirketin gösterdiği yüksek performansla yılın ilk çeyreğini rekorla tamamladıklarını hatırlatan Yumaklı, "İkinci çeyrekte de ilk çeyrekteki başarılı sonuçlarımızı devam ettirdik. Böylece salgın nedeniyle alışılmışın dışında geçen 2020 yılının ilk 6 ayını operasyonel ve finansal yükselişle tamamlamanın memnuniyeti içindeyiz" diye konuştu.

"Bu zorlu dönemde GÜBRETAŞ'ın yakaladığı tempo, tarım sektöründeki emektar üreticilerimizin verimli ve kaliteli ürünler hasat etmesine katkı verirken bunun sonucunda vatandaşlarımızın her çeşit gıdaya uygun koşullarda erişiminin devamlılığı sağlanmış oldu. Diğer yandan ulaştığımız bilançoyla finansal paydaşlarımızı da memnun eden bir tablo ortaya koyduk" diyen İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ'ın her türlü zorluğa rağmen bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik saha faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Yumaklı, saha faaliyetlerinin yanı sıra dijital kanallardan da üreticilere tarımsal danışmanlık desteğinin verildiğine dikkat çekerek özellikle salgın döneminde üreticilerin EGP (Etkili Gübreleme Programları) mobil uygulamasına ve üretici danışma hatlarına oldukça ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Salgın sürecine rağmen GÜBRETAŞ'ın bu yıl tesis yatırımlarını da gerçekleştirdiğine dikkat çeken Genel Müdür Yumaklı, "Türkiye ekonomisine duyduğumuz güvenle sene başında belirlediğimiz yatırım hedeflerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Yarımca Tesisleri'nde başlattığımız liman genişletme projesi ve diğer altyapı yatırımları devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında yeni nesil gübrelere yönelik mikrobiyoloji laboratuvarımızı da tamamlayıp devreye aldık" dedi.

68 yıllık kurumsal tecrübesiyle GÜBRETAŞ'ın yakaladığı bu tempoyu yılın ikinci yarısında da sürdüreceğini ve 2020 yılsonu bütçe hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini belirten İbrahim Yumaklı, "Küresel salgın sürecinde fedakarca bir gayretle bahçe ve tarlada üretime devam ederek bu topraklara emeğiyle değer katan çiftçilerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sonbahar ekim sezonunun tüm tarımsal üreticilerimiz için yılın ilk yarısı gibi verimli, bereketli ve sağlıklı geçmesini temenni ediyoruz. Biz de GÜBRETAŞ olarak Türkiye genelindeki tüm çalışanlarımızla, virüse karşı gerekli tüm tedbirlere uyarak ülkemiz için çalışmaya ve tarım için değer üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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