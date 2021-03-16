Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
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Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı

16.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:49
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde itfaiye ekipleri gübre yığınından koyun kurtardı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde itfaiye ekipleri gübre yığınından koyun kurtardı.

Olay Demirkapı Mahallesinde meydana geldi. Koyun sürüsünü otlatmak üzere meraya salan İsmail Demir, yağmurun aşırı yağması sonucu merada bulunan gübre yığınına giren koyunu kurtarmak için uzun müddet uğraştı. Balçıklaşan gübre yığınından koyununu kurtaramayan İsmail Demir, itfaiyeden yardım talep etti. Susurluk'tan gelen itfaiye ekibi yangın söndürmede kullandıkları merdivenleri gübre yığını üzerine sererek koyunu kurtardı. Koyununu çıkaran itfaiye ekibine teşekkür eden İsmail Demir, sürüsünü güderken daha dikkatli olacağını söyledi. - BALIKESİR

Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı
Gübre yığınına batan koyunu itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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