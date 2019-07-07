Gübre üretim fabrikasında patlama
Gübre üretim fabrikasında patlamaKÜTAHYA - Kütahya'da gübre üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi.
Gübre üretim fabrikasında patlama
KÜTAHYA - Kütahya'da gübre üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Kütahya'da faaliyet gösteren bir gübre üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaynak: İHA
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