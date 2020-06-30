Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor
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Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gübre fabrikasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin yaralandığı patlamayla alakalı 5 fabrika yetkilisinden dördü hakkında taksirle adam öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası talep edildi.

Gübre fabrikasındaki patlamanın sorumlularının 15'er yıl hapsi isteniyor
30.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:58

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, gübre fabrikasında bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin yaralandığı patlamayla alakalı 5 fabrika yetkilisinden dördü hakkında taksirle adam öldürme suçundan 15'er yıl hapis cezası talep edildi.

Gemlik ilçesinde 2015 yılında bir gübre fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama esnasında üçüncü kattan düşen Uğur Çavdar hayatını kaybetti. Çavdar'ın cenazesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında nöbetçi savcının talimatıyla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fabrika önünde bekleyen genç işçinin yakınları acı haberle yıkılırken, Çavdar'ın babasının da aynı fabrikadan emekli olduğu ifade edildi. Ayrıca patlamadan yaralı olarak kurtulan işçi Mustafa Karakol ise hastaneye kaldırıldı.

Yargılamaya devam edildi

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, patlamada yaralanan işçi Mustafa Karayol ile hayatını kaybeden Uğur Çavdar'ın yakınları ve tutuksuz sanıklardan G.T, M.M. ve E.E.M. ve tarafların avukatları katıldı. Sanıkların arasında bulunan .M.H. ve A.G.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alarak kendisinin de bu fabrikada 30 yıl çalıştığını söyleyen Uğur Çavdar'ın babası Ekrem Çavdar, sanıkların olayda ihmal ve yanlışlarının olduğunu, yalan söylediklerini öne sürdü. Ancak sanıklar savunmalarında kendilerine yöneltilen ithamları reddetti.

Mütalaa verildi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olaydan 3 ay önce çalışılan "campril kulesi"nde bazı değişiklikler yapılması ve tıkanan hatta nitrik asit verilerek bölgenin gaz ve dumanla kaplanmasını yetkililerin önemsemediğini, sistem uyarı verdiği halde üretime ara verilmediğini belirterek, sanıklardan G.T, A.G.K, M.M. ve E.E.M. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarını, işe yeni başladığı bildirilen İ.M.H'nin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi

Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklar arasında bulunmayan, ancak bilirkişi tarafından düzenlenen ek raporda kendisine asli kusur atfedilen A.B.G. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Sanık avukatlarının mühlet istemesi üzerine mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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