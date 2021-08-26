Gübre dolu havuza düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki sıvı gübre dolu havuza düştü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan bir işçi, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki sıvı gübre dolu havuza düştü. Ekipler tarafından işçinin cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan bir gübre fabrikasında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece vardiyasında görevli işçi Hidayet Şahin (41), çalıştığı esnada dengesini kaybederek içerisinde sıvı hayvan gübresi olan 3 metre derinliğindeki havuza düştü. Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından içi sıvı hayvan gübresi dolu havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı. Hidayet Şahin havuz içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili işletme sorumluları E.S. ve H.Y.T. ile iş güvenliği uzmanı O.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı