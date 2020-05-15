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Gübre analiz bedelleri belirlendi

Katı ve sıvı kimyasal gübre analizleri için yetkilendirilen kuruluşlar ve hizmet bedelleri belirlendi.

Gübre analiz bedelleri belirlendi
15.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:08

Katı ve sıvı kimyasal gübre analizleri için yetkilendirilen kuruluşlar ve hizmet bedelleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyasaya arz edilen gübrelerin denetim numunelerinin analizini yapacak kuruluşlar ve analiz bedellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Denetim numunelerinin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle belirlenecek. Analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde, referans kuruluş olarak görev yapacak analiz kuruluşu genel müdürlük tarafından tespit edilecek.

Protokol yapılarak yetkilendirilen referans kuruluşları, yetkili analiz kuruluşlarının adları ve analiz bedelleri Bakanlığın veya genel müdürlüğün ilgili resmi internet sitelerinden yayınlanacak.

Analiz bedeli, genel müdürlük tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı göz önünde bulundurularak tespit edilecek. Analiz ve referans kuruluşları, belirlenenin altında fiyat talep edebilecek ancak üzerinde bir fiyat isteyemeyecek.

Genel müdürlük, protokolle yetkilendirilen analiz kuruluşlarının yetkilerini protokolde belirtilen usul ve esaslara göre askıya alabilecek veya iptal edebilecek. Bu durum gerekçeleriyle birlikte analiz kuruluşuna bildirilecek.

Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili il müdürlüğüne bir üst yazıyla teslim edilmesinden itibaren bütçe imkanları çerçevesinde 30 gün içinde il müdürlüğü tarafından analiz ve referans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilecek.

Tebliğin geçiş hükümleriyle, numuneleri analiz etmede yetkilendirilen kuruluşlar, bu yıl için belirlenen analiz bedelleri ve referans kuruluşlar belirlendi.

Katı ve sıvı kimyasal gübre analizlerinde analiz bedeli bu yıl 34-566, referans kuruluş bedeli 39-651 lira olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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