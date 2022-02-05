Guatemala, Meksika'da 15 göçmenin öldürülmesiyle ilgili 10 insan kaçakçısını yargılayacak

Guatemala'nın, geçen yıl Meksika'da 15 göçmenin öldürülmesiyle ilgili 10 insan kaçakçısını yargılayacağı bildirildi.

Guatemala savcılık yetkilileri, Ocak 2021'de Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde 15'i Guatemalalı göçmen 19 kişinin öldürülmesiyle ilgili kaçakçılık şebekesi üyesi 10 kişinin kumpas kurma, kara para aklama, insan kaçakçılığı ve başka suçlardan yargılanacağını bildirdi.

Yetkililer, şebekenin Meksika'nın kuzeyinin de dahil olduğu bir rotada insan kaçakçılığı yaptığını, katliamın sonrasında da buna devam ettiklerini duyurdu.

Tamaulipas eyaletindeki Santa Anita kasabasında, geçen yıl ocak ayında yanmış 2 araçta 19 ceset bulunmuş, araçtaki kişilerin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği anlaşılmıştı.

Yapılan incelemelerde, cesetlerden 15'inin Guatemalalı göçmenlere ait olduğu belirlenmişti.