(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Haberler
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(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

- Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem

GUATEMALA - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Guatemala'nın 33 kilometre güneybatısında yer alan Santa Lucia Cotzumalguapa kasabasında yerin 84 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin komşu ülkeler Meksika ve El Salvador'da hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

(GUATEMALA-EK)- Guatemala'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

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