Guatemala'daki Kazada Ölü Sayısının 18 Olduğu Duyuruldu
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Çubuk'ta Konuşuyor

Guatemala'daki Kazada Ölü Sayısının 18 Olduğu Duyuruldu

– Guatemala'nın Nahuala bölgesindeki InterAmerican yolu üzerinde dün gece kazada ölen kişi sayısının 32 değil 18 olduğu duyuruldu.

Guatemala'daki Kazada Ölü Sayısının 18 Olduğu Duyuruldu

–  Guatemala'nın Nahuala bölgesindeki InterAmerican yolu üzerinde dün gece kazada ölen kişi sayısının 32  değil 18 olduğu duyuruldu. 

Yerel medya, Guatemala yetkililerinin ölen kişi sayısını tespit ettiklerini duyurdu. Resmi rakamın 18 olduğunu belirten yetkililer, kazanın bir kamyonun kalabalığın arasına dalması ile gerçekleştiğini belirtti. Daha önce gerçekleşmiş kazayı izlemek için orada bulunan kalabalığın arasına dalan kamyon, 18 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et