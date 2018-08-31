Guatemala'da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun Yetkisini İptal Kararı

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu'nun (CICIG) yetkisini yenilemediğini açıkladı.

Devlet Başkanı Morales, askeri ve sivil yetkililerin bulunduğu bir programda yaptığı konuşmada, komisyonun yetkisini iptal etme ve görevlerini Guatemalalı kurumlara devretmeye "bir an önce" başlama kararıyla ilgili BM Genel Sekreterliği'ni haberdar ettiğini duyurdu.

Morales, komisyonu, "İdeolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma" yürütmekle suçlayarak, "Seçici adalet, tüm vatandaşların gözünü korkutmak için kullanıldı. Yargı bağımsızlığı, adaleti manipüle amacıyla ihlal edilmiştir." dedi.

Öte yandan, Guatemala'da askeri araçların, komisyonun genel merkezinin etrafında devriye gezdiği bildirildi.

CICIG Sözcüsü Matias Ponce, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, binanın dışında en az 12 askeri aracın bulunduğunu belirtti.

CICIG ile çalışan Başsavcı Thelma Aldana, geçen yıl ağustos ayında Yüksek Mahkeme'den, "Devlet Başkanı Jimmy Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına yapılan mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını" istemişti.



Aldana, Morales'in, "seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği" iddiasında bulunmuştu.



Hakkındaki iddiaları reddeden Devlet Başkanı Morales, söz konusu komisyonun başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Öte yandan, seçim suçları savcısı Oscar Schaad, nisan ayında, Morales'i devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesi'ne iş adamlarının 1 milyon dolardan fazla para aktardığı yönünde suçlamada bulunmuştu.

Ülkede 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce Guatemala'nın eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.



Molina ve Baldeta, yargılamaların sonucunda hapis cezasına çarptırılmıştı.