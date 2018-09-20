Guatemala'da Velasquez Krizi

GUATEMALA Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Guatemala hükümetinin, Orta Amerika ülkesinde yolsuzluk iddialarını soruşturan BM komisyonunun başına yeni bir isim atanması talebini kabul etmedi.

Guterres'in sözcüsü Florencia Soto, Guatemala ile BM arasındaki anlaşmanın, Guterres'in Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) başkanını belirlemesini şart koştuğunu belirterek, BM Genel Sekreterinin, Komisyon Başkanı Ivan Velasquez'in mevcut pozisyonunu değiştirmek için bir neden görmediğini söyledi.

Guatemala Devlet Başkanlığı basın bürosundan Alfredo Brito da hükümetin, konuyla ilgili BM'den bir mektup aldığını ifade etti.

Guatemala hükümeti ay başında Guterres'e Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.

Ülkedeki Anayasa Mahkemesi ise hafta başında Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, geçen ay sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma yürütmekle" suçlamıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine 1 milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.