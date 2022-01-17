Guatemala'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü - Haberler
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Guatemala'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü

Guatemala'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Chimaltenango kentindeki otoyolda bir servis otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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