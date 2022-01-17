Guatemala'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Bölge basınında çıkan habere göre, Chimaltenango kentindeki otoyolda bir servis otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri