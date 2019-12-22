Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı
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Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı

Guatemala'da bir treylerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

22.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:05
Guatemala'da otobüs kazası: 20 ölü, 12 yaralı

Guatemala'da bir treylerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ülkesi Guatemala'nın doğusundaki Gualan bölgesinde bir treyler yolcu otobüsüne çarptı. Treylerin devrildiği kazada 20 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar, otobüsün Peten bölgesinden başkente gittiğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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