Guatemala'da Ormanın Altında Lazerle Gizli Maya Şehri Bulundu
Guatemala'da lazer teknolojisi kullanılarak, toprak altında 60 bin ev, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları olan gizli şehir bulundu.
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ormanın altında Maya'lara ait dev bir gizli şehir buldu.
TOPRAK ALTINDA KOSKOCA MEDENİYET
Guatemala'nın Peten bölgesinde lazer teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarılan yerleşimde evler, saraylar, yükseltilmiş yollar ve savunma hatları bulundu.
ŞEHİR HARİTALANDIRILDI
Ülkenin ana arkeolojik alanında büyük keşfi gerçekleştiren araştırmacılar, 2 bin 100 kilometrekareyi bulan şehri haritalandırdı.
Araştırmacılar, 60 bin evin bulunduğu gizli şehirde milyonu aşkın insanın yaşadığını tahmin ediyor.
ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMÜYOR
National Geographic, keşifte kullanılan Lidar lazer teknolojisinin arkeolojide bir devrim olduğunu aktarıyor.
Bazı arkeologlar teknolojiyi bir sihir olarak tanımlarken, Lidar'ın neredeyse çıplak gözle görülmeyeni ortaya çıkardığını söylüyor.