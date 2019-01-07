Guatemala'da Mahkemeden Cıcıg Üyesinin Ülkeye Girişine İzin

Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonunun (CICIG) bir üyesinin, ülkeye girişine mahkeme emriyle izin verildi.

Guatemala Anayasa Mahkemesi, hükümete, cumartesi günü havaalanına vardığında göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından gözaltına alınan Kolombiyalı Yilen Osorio'nun ülkeye girişinin kabul edilmesi talimatını verdi.

Başkent Guatemala havaalanında bir kaç gün tutulmasının ardından mahkeme kararıyla ülkeye girişine izin verilen Osorio, ülkede bazı üst düzey devlet yetkililerinin adının karıştığı rüşvet iddialarını soruşturan bir ekibe başkanlık ediyor.

Guatemala'da CICIG'ye engel



Devlet Başkanı Jimmy Morales, ağustos sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargıyla seçici cezai kovuşturma yürütmekle" suçlamıştı.



Guatemala hükümeti eylül başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.



Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu.



Hükümet ise aynı ayın sonunda, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen CICIG Başkanı Velasquez'in ülkeye girişine yine izin vermemişti.



CICIG'den ekimde yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine, 3 personelin vizesinin iptal edildiği, 8 personelin ve 2 aile üyesinin vize taleplerinin ise reddedildiğinin bildirildiği belirtilmişti.



Guatemala hükümeti, geçen ay, 11 CICIG görevlisinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.



Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.



Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA