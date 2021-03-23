Guatemala'da La Aurora Uluslararası Havaalanı, yanardağ külü düşmesi nedeniyle kapatıldı
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Guatemala'da La Aurora Uluslararası Havaalanı, yanardağ külü düşmesi nedeniyle kapatıldı

23.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:26
Guatemala'da La Aurora Uluslararası Havaalanı, yanardağ külü düşmesi nedeniyle kapatıldı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da La Aurora Uluslararası Havaalanı, yanardağ külü ve volkanik kumla kaplanması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da La Aurora Uluslararası Havaalanı, yanardağ külü ve volkanik kumla kaplanması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Bölge basınındaki haberlere göre, Guatemala Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (DGAC) yapılan açıklamada, şubattan bu yana faaliyette olan Pacaya Yanardağı'ndan gelen kül ve dumanın havaalanına ulaşması üzerine uçuşların güvenlik amacıyla durdurulduğu belirtildi.

DGAC Direktörü Francis Argueta, Pacaya'daki volkanik hareketliliğin son günlerde güçlü şekilde arttığına işaret ederek, "Rüzgarın yönünün güneyden kuzeye doğru değişmesi sonucunda La Aurora Havaalanı'na volkanik kum ve kül düştü, bu nedenle işlemler kapatıldı." ifadesini kullandı.

Yetkililer, havaalanının kapatılma kararının Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsünün (INSIVUMEH) tavsiyesi üzerine alındığını bildirdi.

Ulusal Afet Azaltma Koordinatörü (CONRED), kül yağmurunun başta Guatemala kenti olmak üzere ülkenin birçok bölgesini etkilediğini açıkladı.

Guatemala'da 6 Haziran 2018'de Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 75 kişi ölmüş, en az 192 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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