Guatemala'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü

21.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:08

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, en az 12 kişi yaralandı.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, başkent Guatemala'nın 150 kilometre doğusunda otoyolda kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada yaralanan 12 kişi civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA