Guatemala'da eski Kongre Başkanı'na 30 yıl hapis cezası
Guatemala'da eski Kongre Başkanı Pedro Muadi yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Guatemala'da eski Kongre Başkanı Pedro Muadi yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Başkent Guatemala'da mahkeme Muadi'ye kara para aklama, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarından yargılandığı davada 30 yıl hapis cezası verdi.
Savcılık, 2013'te Kongrenin başkanlığını yürüten Muadi'nin kamu fonundan zimmetine 560 bin dolar geçirdiği suçlamasını yöneltmişti.
Muadi hakkındaki suçlamaları reddediyor.
Kaynak: AA