Guatemala'da eski Kongre Başkanı'na 30 yıl hapis cezası
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Guatemala'da eski Kongre Başkanı'na 30 yıl hapis cezası

Guatemala'da eski Kongre Başkanı Pedro Muadi yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

03.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48
Guatemala'da eski Kongre Başkanı'na 30 yıl hapis cezası

Guatemala'da eski Kongre Başkanı Pedro Muadi yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Guatemala'da mahkeme Muadi'ye kara para aklama, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarından yargılandığı davada 30 yıl hapis cezası verdi.

Savcılık, 2013'te Kongrenin başkanlığını yürüten Muadi'nin kamu fonundan zimmetine 560 bin dolar geçirdiği suçlamasını yöneltmişti.

Muadi hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Kaynak: AA

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