Guatemala'da Cezaevinde İsyan: 7 Ölü, 25 Yaralı

Guatemala'da Cezaevinde İsyan: 7 Ölü, 25 Yaralı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın güneyinde bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Guatemala'da Cezaevinde İsyan: 7 Ölü, 25 Yaralı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın güneyinde bir cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Cezaevi Sözcüsü Rudy Esquivel, Escuintla kentindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 25 kişinin sağlık merkezine götürüldüğünü kaydetti.

Esquivel, polisin cezaevinde kontrolü sağladığını ifade etti.

Kapasitesi 600 kişi olan cezaevinde 3 binden fazla mahkum bulunduğu belirtiliyor.

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