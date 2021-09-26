Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, polisin düzenlediği operasyonda bir teknede 515 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirdi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, polisin düzenlediği operasyonda bir teknede 515 kilogram kokainin ele geçirildiği bildirdi.

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Puerto Barrios sahilinde, köpek balığına benzer bir sürat teknesinde gizlenmiş halde kokain tespit edildi.

Yetkililer, ihbar üzerine harekete geçen narkotikle mücadele ekiplerinin bir tekneye yaptığı operasyonda, 515 kilogram kokain ele geçirdiğini kaydetti.

Bölgede ayrıca uyuşturucu taşıdığı iddia edilen yanmış bir uçağında bulunduğu ve 6 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ordu sözcüsü Ruben Tellez, açıklamasında, Meksika sınırına yakın kuzey bölgesinden ülkeye yasa dışı olarak bir uçağın indiğini tespit ettiklerini söyledi.

Uyuşturucu trafiği

ABD makamlarına göre, Güney Amerika ülkelerinden gönderilen uyuşturucu sevkiyatı; uçak, tekne ve denizaltılarla uluslararası kartellerin de aracılığıyla Orta Amerika ve Meksika üzerinden geçiyor.

Guatemalalı yetkililere göre, ülkede her yıl uyuşturucu kaçakçılığı ve çete operasyonlarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybediyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Gülben Ergen
Spor Muslera Mehmet Topal Mustafa Denizli Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Guatemala'da bir teknede 515 kilogram kokain ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 02:38:35. #1.11#