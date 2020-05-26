Guatemala'da bir fabrikanın 200'den fazla çalışanında Kovid-19 tespit edildi
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Guatemala'da bir fabrikanın 200'den fazla çalışanında Kovid-19 tespit edildi

GUATEMALA Guatemala'da bir tekstil fabrikasında çalışan 200'den fazla işçiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Guatemala'da bir fabrikanın 200'den fazla çalışanında Kovid-19 tespit edildi
26.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:23

GUATEMALA Guatemala'da bir tekstil fabrikasında çalışan 200'den fazla işçiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

İnsan Hakları Savcılık Ofisi yetkililerinden Zulma Calderon, ay başında San Miguel Petapa kentindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve Kovid-19 saptanan işçilerin çalışmaya devam ettiklerini öğrendiklerini belirtti.

Calderon, fabrika yönetiminin herhangi bir koruyucu önlem almadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığından tüm işçilere test yapmasını istediklerini söyleyen Calderon, Bakanlık yetkililerinin, enfekte bir çalışanın diğer işçilere virüsü bulaştırdığını düşündüklerini kaydetti.

Calderon, en az 200 kişide Kovid-19 tespit edildiğini aktararak diğer çalışanlarına da test yapıldığı ve sonuçların beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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