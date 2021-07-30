Guatemala'da binlerce kişi yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığı protesto etti
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Guatemala'da binlerce kişi yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığı protesto etti

Guatemala'da binlerce kişi yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığı protesto etti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Guatemala'da yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalındığını savunan binlerce kişi, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Başsavcı Consuelo Porras'ı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Guatemala'da yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalındığını savunan binlerce kişi, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Başsavcı Consuelo Porras'ı protesto etmek için sokaklara döküldü.

Ülkede Başsavcı Porras'ın yolsuzlukla mücadele özel savcısı Juan Francisco Sandoval'ı 23 Temmuz'da görevden alması, ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Ulusal marş söyleyen yaklaşık 10 bin kişi, ana otoyollardan birini trafiğe kapatarak ülkenin yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığını protesto etti.

Devlet Başkanı Giammattei ve Başsavcı Porras'a tepki gösteren protestocular, hükümetin yolsuzlukla mücadele konusundaki isteksizliğine karşı ulusal grev çağrısında bulundu.

Yerli, çiftçi, öğrenci ve profesyonelleri temsil eden sendikalar, ulusal iş bırakma eylemine katılacaklarını bildirdi.

Başkanlık ofisinin önündeki protesto gösterilerine katılan sendika yetkilisi Daniel Pascual, ülke çapında en az 90 farklı bölgede gösterilerin düzenlendiğini kaydetti.

San Cristobal Totonicapan topluluğu liderlerinden Mario Menchu, protestocuların, Porras'ın istifasını talep ettiğini belirtti.

Menchu, Giammattei'nin ülkede vaat edilen yapısal iyileştirmeleri yerine getirmediğinden şikayet etti.

Öte yandan ABD hükümeti, özel savcının görevden alınması üzerine Guatemala'nın yolsuzlukla mücadele sözüne olan güvenini kaybettiğini ve Başsavcı Porras'ın ofisiyle iş birliğini geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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