Guatemala'da binlerce kişi yolsuzluk politikalarını protesto etti

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Yüksek Adalet Divanı'nın yolsuzlukla suçlanan içinde sulh hakimlerinin de olduğu bazı kamu görevlilerini koruma kararı ülkede protestolara neden oldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Yüksek Adalet Divanı'nın yolsuzlukla suçlanan içinde sulh hakimlerinin de olduğu bazı kamu görevlilerini koruma kararı ülkede protestolara neden oldu.

Bölge basınında çıkan habere göre, binlerce Guatemalalı, yolları trafiğe kapatıp, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Başsavcı Consuelo Porras'ı protesto ederek, yolsuzluğa adı karışanları korumakla suçladı.

Giammattei ve Porras'ın istifasını isteyen göstericiler, yolsuzlukla mücadelede gerekli kararlılığın ve mücadelenin gösterilmediğini savundu.

Eylemlerin yapıldığı yollarda geniş güvenlik önlemleri alan polisler, toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'ları hazır bekletti.

Süreç

Yolsuzlukla mücadele özel savcısı Juan Francisco Sandoval tarafından, gündeme getirilen sulh yargıçlarının dokunulmazlığının kaldırılması ve yolsuzlukların soruşturulması talebi üst mahkeme tarafından reddedilince karar 30 Temmuz'da protesto edilmişti.

Savcının soruşturmasına göre, üst mahkemeye aday belirlenme sürecine hile karıştırıldığı ve içinde sulh yargıçları, milletvekilleri, iş adamları ve adaylar da dahil olmak üzere birçok kişinin isminin soruşturma dosyasına girdiği iddia edilmişti.

Başsavcı, Sandoval'ı görevden aldı

Başsavcı Porras'ın Sandoval'ı 23 Temmuz'da görevden alması, ülke genelinde ciddi tepkilere neden olmuştu.

Sandoval, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, kabine üyelerini birbirine bağlayan yolsuzluk soruşturmalarında ilerleme katettiği için görevden alındığını öne sürmüştü.

Ulusal marş söyleyen yaklaşık 10 bin kişi, ana otoyollardan birini trafiğe kapatarak ülkenin yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığını protesto etmişti.

ABD hükümeti, özel savcının görevden alınması üzerine Guatemala'nın yolsuzlukla mücadele sözüne olan güvenini kaybettiğini ve Başsavcı Porras'ın ofisiyle iş birliğini geçici olarak askıya aldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan