Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi - Haberler
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Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 3'e yükseldi

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 16 Şubat'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 3'e ulaştı.

Guatemala Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, sarsıntıdan etkilenenlerin sayısı 89 bin 785'e yükselirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Depremde şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, yaralı 61 kişinin de hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH), 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 kilometre güneybatısı olduğunu açıklamıştı.

Deprem, Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedilmişti.

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SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Arama Kurtarma, Guatemala, Güncel, Haberler

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