Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü - Haberler
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Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Guatemala'da 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Guatemala'nın Escuintla bölgesinde, 6,2 büyüklüğündeki depremde 1 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH), 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin etkisiyle 50 yaşındaki bir kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sarsıntı nedeniyle ülkede heyelanlar ve birkaç yerde hasar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deprem, Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedildi.

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AA / Sinan Doğan - Güncel

Kalp Krizi, Guatemala, Güncel, Haberler

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