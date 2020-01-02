Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u kabul etti.
02.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Barrios'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA