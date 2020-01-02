Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u kabul etti.

02.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:52

, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Barrios'un bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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