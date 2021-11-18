Guatemala açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Guatemala açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Guatemala açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın Puerto San Jose kasabasının 45 kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Guatemala'nın Puerto San Jose kasabasının 45 kilometre güneyinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Guatemala'nın kıyı kasabası Puerto San Jose'nin 45 kilometre güneyinde yaklaşık 48 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Ulusal Afet Önleme Koordinasyonu (Conred) Sözcüsü David de Leon ise yaptığı açıklamada, "Deprem ulusal toprakların çeşitli bölgelerinde rapor edildi" dedi.

Depremin, başkent Guatemala City'de hissedildiği aktarılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

-İHA-

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

 Düzce'deki deprem sonrasında vatandaşlar sigorta şirketlerine akın etti: Telefonlarımız kilitlenmiş durumda

Düzce'deki deprem sonrasında vatandaşlar sigorta şirketlerine akın etti: Telefonlarımız kilitlenmiş durumda

 Prof. Şerif Barış'tan 'Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?' sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

Prof. Şerif Barış'tan "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title