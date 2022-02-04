GUATEMALA - 4 Şubat Dünya Kanser Günü - Haberler
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GUATEMALA - 4 Şubat Dünya Kanser Günü

AA, Fabricio Alonzo - Güncel
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Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İntegra Kanser Enstitüsü'nde tedavi gören hastaların tedavi süreci görüntülendi.

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İntegra Kanser Enstitüsü'nde tedavi gören hastaların tedavi süreci görüntülendi. Guatemalalı Dr. Gharzouzi'nin araştırmalarına göre önümüzdeki yıllarda, her 3 erkekten 1'i ve her 2 kadından 1'i kanser hastalığına yakalanacağı düşünülüyor.

GUATEMALA - 4 Şubat Dünya Kanser Günü

GUATEMALA - 4 Şubat Dünya Kanser Günü

GUATEMALA - 4 Şubat Dünya Kanser Günü

AA / Fabricio Alonzo - Güncel

Guatemala, Kanser, Güncel, Haber

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