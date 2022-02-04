GUATEMALA - 4 Şubat Dünya Kanser Günü

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla İntegra Kanser Enstitüsü'nde tedavi gören hastaların tedavi süreci görüntülendi. Guatemalalı Dr. Gharzouzi'nin araştırmalarına göre önümüzdeki yıllarda, her 3 erkekten 1'i ve her 2 kadından 1'i kanser hastalığına yakalanacağı düşünülüyor.