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Guardiola, Solskjaer'in Yorumlarına Cevap Verdi

Nisan 2019'da Premier Lig'de Manchester United ile karşılaşmadan önce basın toplantısında çıkan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, United teknik direktörü Solskjaer'in takımı hakkında yaptığı yorumlara tepki gösterdi.

07.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:19

Nisan 2019'da Premier Lig'de ile karşılaşmadan önce basın toplantısında çıkan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, United teknik direktörü Solskjaer'in takımı hakkında yaptığı yorumlara tepki gösterdi.

Kaynak: Dugout

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