Guardiola'nın Manchester United Maçı Öncesi Basın Toplantısı
2019-20 sezonu Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak ilk maç öncesi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında konuştu.
07.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:19
2019-20 sezonu Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak ilk maç öncesi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında konuştu.
Kaynak: Dugout
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