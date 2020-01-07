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Guardiola'nın Manchester United Maçı Öncesi Basın Toplantısı

2019-20 sezonu Lig Kupası yarı finalinde iki Manchester ekibi karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak ilk maç öncesi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında konuştu.

07.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:19

2019-20 sezonu Lig Kupası yarı finalinde iki ekibi karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak ilk maç öncesi Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında konuştu.

Kaynak: Dugout

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