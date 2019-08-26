Guardian: Trump, kasırgaları nükleer bombalarla vurmayı önerdi

26.08.2019 11:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantılarında birkaç kez, kasırgaları ülkesine ulaşmadan 'kaynağında nükleer bomba ile vurmayı' önerdiği öne sürüldü.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin Axios adlı siteye dayanarak verdiği habere göre Trump, ulusal güvenlik danışmanları ve iç güvenlik yetkililerinin bulunduğu bir toplantıda "Buldum, buldum. Neden nükleer bombalarla vurmuyoruz?" dedi.

Trump "Bunlar (kasırgalar) Afrika açıklarında oluşmaya başlıyor. Atlas Okyanusu'na doğru ilerlerlerken neden kasırganın gözünün içine bir bomba bırakıp dağıtmıyoruz? Bunu neden yapamıyoruz?" diye konuştu.

'Bu konuyu araştıracağız'

Axios'un adı açıklanmayan kaynaklara atfen verdiği habere göre toplantıda hazır bulunan bir yetkili Trump'a "Bu konuyu araştıracağız" diye yanıt verdi.

Axios'a göre Trump, aynı konuyu daha sonra üst düzey bir güvenlik yetkilisiyle konuşurken de gündeme getirdi. Bu sözlerin 2017'de yapılan bir ulusal güvenlik toplantısında sarf edildiği ve kayıtlara geçtiği belirtiliyor.

Söz konusu yetkili, Trump'ın önerisini savundu ve "Amacı, felakete yol açacak bir kasırganın anakaraya ulaşmasını engellemek. Hiç fena bir fikir değil" dedi.

National Geographic, Trump iktidara geldikten hemen sonra yayımladığı bir makalede, onlarca yıldır kasırgaların nükleer bombalarla vurulması fikrinin bir şekilde gündeme getirildiğine dikkat çekmişti.

"Kasırgaları Vurmak: Gerçekten kötü bir fikrin şaşırtıcı tarihi" başlıklı makalede son 60 yıldır, resmi kurumların kaygılı vatandaşlardan kasırgaların nükleer silahlar kullanılarak vurulması talebini içeren mektuplar aldığı belirtiliyor.

'Tabii ki iyi bir fikir değil'

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin ise bu taleplere "Tabii ki iyi bir fikir değil" diye yanıt verdiği ifade ediliyor.

Beyaz Saray yetkilileri Trump'ın da bu öneriyi gündeme getirdiği iddiasıyla ilgili olarak "Başkan'ın ulusal güvenlik ekibiyle yapmış ya da yapmamış olabileceği özel sohbetler konusunda yorum yapmıyoruz" dedi.