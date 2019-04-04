Guardian: Suudi Arabistan Nükleer Reaktörünü Denetlemeye İzin Vermiyor

İngiliz Guardian gazetesi Suudi Arabistan'ın ilk nükleer reaktör inşaatının birkaç ay içinde tamamlanacağını ancak alanın nükleer korumadan yoksun olduğunu iddia etti.

İnşaatın uydu görüntülerini yayınlayan gazete, tamamlanmasına birkaç ay kalmasına karşın Riyad yönetiminin nükleer reaktör alanını, uluslararası gözlemcilerin denetimine açmadıklarını yazdı.

Gazete, uydu görüntülerinde Suudi Arabistan'ın nükleer bomba yapmalarını önleyecek güvenli koruma kurallarına uyma yönünde bir hazırlık görünmediğini de aktardı.

Nükleer reaktör inşaatı ilk defa Uluslararası Atom Enerji Kuruluşu'nun (IAEA) eski direktörü Robert Kelley tarafından keşfedilmişti.

Kelley, gazeteye, Suudi Arabistan'ın reaktörün içine nükleer yakıt yerleştirmeden önce aralarında IAEA'nın denetimlerinin de yer aldığı birçok kural ve yönetmeliği uygulaması gerektiğini kaydetti. Bu yönetmelik ve kurallar nükleer yakıtların herhangi bir silah yapımına engel olunması için talep ediliyor.

Gazete, uydu görüntülerine dayandırdığı yazısında, içlerinde nükleer yakıt bulunan 10 metre yüksekliğinde çelik tüp şeklindeki tankların dikildiği ve inşaatın halen devam ettiğini aktardı.

Habere göre Riyad yönetimi IAEA'nin tüm protokol ve kısıtlayıcı kontrol taleplerine karşı direnç gösteriyor. - Yağcı

Kaynak: DHA