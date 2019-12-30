Guardian: İngiltere ve Galler'de 2000'den bu yana aile içi şiddet, terör saldırılarından 15 kat...

30.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:10

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere ve Galler'de resmi verilere göre 2000-2018 yılları arasında "terör saldırılarında" 126 kişinin hayatını kaybettiğini, aile içi şiddet kategorisinde değerlendirilen cinayetlerde yaşamlarını yitirenlerin sayısının ise 1870 olduğunu yazdı.

Aile içi şiddet sonucu öldürülenlerün birkaç istisna hepsi kadın.

İngiltere ve Galler'de ayrıca her yıl 400 civarında kadının ve bazen çocuğun aile içi şiddet nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.

Galler Partisi Plaid Cymru'nun İçişleri Sözcüsü Liz Saville Roberts, "200'den bu yana çoğu kadın 6 bini aşkın insanın aile içi şiddet sonucu öldürülmüş ya da intihar etmiş olması şok edici ve utanç verici bir durum" diye konuştu.

Londra Emniyet Müdürlüğü, aile içi şiddete ayırdığı bütçeyi açıklamıyor.

Fakat bazı kampanya grupları söz konusu bütçenin son yıllarda kesintiye uğradığını düşünüyorlar.

Buna karşılık "terörle mücadele" için istihbarat ve güvenlik servislerine ayrılan yıllık bütçenin 2 milyar 600 milyon sterlin olduğu biliniyor.

Saville Roberts, "Teröre ayrılan bütçede kesintiye gidilmemesi doğru ama terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin 15 misli insan eşleri tarafından öldürülüyor. Ev içi şiddetle mücadeleye ayrılan bütçe de artırılmalı ve hükümetin öncelikleri arasına alınarak korunmalıdır" dedi.

Ev içi şiddet artıyor mu?

Ağle içi şiddet vakalarının arttığı endişesi bu çağrıları daha da acil talepler haline getiriyor.

Bu konudaki verilerden biri aile içi şiddet görenlere yardım amaçlı kuruluşlara yapılan başvurular. Son 2007-2017 arasındaki 10 yıl içinde aile içi şiddetle ilgili yardım başvurularının yüzde 83 oranında yükseliş kaydettiği görülüyor. Aynı süre içinde bu kuruluşların bütçesi yüzde 50 azaltılmış. Hükümet aile içi şiddetin ülke çapında maliyetinin yılda 66 milyar sterlin olduğunu tahmin ediyor.

Resmi istatistikleri göre her 30 saniyede bir polise bir ev içi şiddet başvurusu yapılıyor. Polisin bağlı olduğu Büyükşehir Belediyesi rakamlarına göre Londra çapında bakıldığında 2011-2018 arasındaki 7 yılda ev içi şiddet suçlarında yüzde 63 artış kaydedilmiş.

Fakat bu süre içinde bu suçlarla ilgili olarak açılan davaların sayısında düşüş görülüyor. Geçen yıl savcılığa intikal ettirilen aile içi şiddet vakalarında yüzde 11'lik bir düşüş var. Kampanya grupları binlerce aile içi şiddet suçlusunun "elini kolunu sallayarak gezdiğini" savunuyor.

Mağdur Hakları Kampanyası'ndan Harry Fletcher, "Aile içi şiddet mağdurları konusunda polise ve destek hizmetlerine ayrılan fonlar 2010 yılından bu yana büyük kesintilere uğradı. Yeni hükümetin ev içi şiddeti önleme ve soruşturmaya öncelik vermesi hayati önem taşıyor. Bu konuya ayrılan bütçe korunmalı ve yeni kesinti yapılmamalı" diyor.

Fletcher, polise ev içi şiddetle suçlanan binlerce kişiyi bulmak ve soruşturmak için ek kaynak tahsis edilmesi gerektiğini de söylüyor.