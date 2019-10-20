Guardian: İngiltere IŞİD'lilerin çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için ilk adımları attı

20.10.2019 14:19

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere vatandaşı olan Irak Şam İslam Devleti militanlarının Suriye'deki kamplarda bulunan çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için ilk adımların atıldığını duyuruyor.

Gazete, sahada çalışan kurumlarla iş birliği içinde bu çocukların İngiltere'ye geri dönebilmesi için bir "güvenli geçiş" yolu oluşturulacağını belirtiyor.

Guardian'a konuşan hükümet yetkilileri, süreci başlatmak için kuzeydoğu Suriye'deki bazı kurumlarla iletişim içinde olduklarını söyledi. Gazete bu kurumlar arasında Kızıl Haç'ın da bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.

İngiliz yardım kuruluşları ile Kürt yetkililer arasında yapılan görüşmelerde, Kürt güçlerin kontrolündeki kamplarda bulunan çocukların önce Irak'ın Erbil kentine götürülmesi, buradan da uçakla İngiltere'ye gönderilmesinin konuşulduğu aktarılıyor.

İlk geri getirilecek çocuklar arasında, 5 yıl önce aileleriyle Rakka'ya giden ve aileleri ölen 3 çocuğun bulunduğu bildiriliyor.

Suriye'de de faaliyet gösteren İngiliz yardım Kuruluşu Save the Children'a göre, kuzeydoğu Suriye'deki en büyük IŞİDli kampları olan al Roj ve al Hol'da ailesi bulunmayan yaklaşık 30 kadar İngiltere vatandaşı çocuk var.

Gazete, Türkiye'nin askeri operasyonu 5 günlüğüne durdurmasını fırsat bilen diğer Avrupa ülkelerinin de IŞİD'le bağlantılı vatandaşlarını kuzeydoğu Suriye'den çıkarmak için girişimlerde bulunduğunu yazıyor.

Yardım kuruluşları, ateşkes süresince çocukların bölgeden çıkarılmasının kolay olduğunu, Suriye ile Irak arasındaki sınır geçişlerinin açık olduğunu belirtiyor. Gazeteye konuşan yetkililer, "İngiltere hükümeti ile müzakere edildiği sürece, Kürt yetkililerin geri iade için çok destekleyici davrandığını" belirtiyor.

Guardian, İngiltere hükümetinin geçen haftaya kadar kuzeydoğu Suriye'deki İngiliz çocukların buradan çıkarılmasını "çok tehlikeli" bulduğunu, ancak Türkiye'nin askeri operasyonu sonrası bunu daha olası görmeye başladıklarının anlaşıldığını belirtiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak "Yetimlerin ve aileleri yanlarında bulunmayan İngiltere vatandaşı çocukların güvenli bir şekilde İngiltere'ye geri getirilmesinin yollarını arıyoruz. Her çocuk için ayrı ayrı çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Save the Children ise bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu, ancak hükümetin bölgedeki tüm İngiliz çocukların ülkeye geri götürülmesinin yollarını aranması gerektiğini belirtti.